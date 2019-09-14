4 خطوات للحفاظ على سلامة طفلك خلال النوم

اثبتت بعض الدراسات أن كثير من الأطفال الذين يعانون من مضاعفات صحية طويلة الأجل ذلك لأنهم لا ينامون على ظهورهم فى طفولتهم وانها من أكثر الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى الوفاة.





من أهم الأشياء التى يجب مراعتها التحقق من وضع الطفل والتأكد من عدم الاستلقاء على بطونهم أو جوانبهم.





يجب الحرص على استخدام ملاءات قطن حتى لا تضرى ببشرة طفلك لأن الأطفال لديهم بشرة حساسة والملاءات الاصطناعية تزعج بشرة طفلك.





من أكبر المسئوليات التى يمكن أن يتحملها الإنسان هى الاهتمام بشخص آخر وخاصة إذا كان طفلا لا يستطيع التعبير عن ما يريده، وتكمن مسئولية الأم خلال 9 أشهر الحمل فى إطعام طفلها ولكن بعد الولادة يجب أن تهتم بكل تفاصيله ومن أهمها وضعية الطفل فى نومه ونشر موقع بولد سكاى أهم 4 طرق لراحة طفلك والتأكد من سلامة نومه:1- جعل الطفل ينام على ظهره2- الحفاظ على القدرة على التقلب3- استخدام ملاءات السرير القطن4- وضع القدمين أسفل السريرعادةً يكون حجم سرير الطفل أكبر منه لذلك عند وضع الطفل فى سريره يجب التأكد أن قدمية أسفل السرير لكى يضمن راحة الطفل ولأنه يجب التأكد من وجود مساحة إضافية أعلى من رأس الطفل لضمان راحته.