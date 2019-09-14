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مرأة

4 خطوات للحفاظ على سلامة طفلك خلال النوم

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:13 ص
صدى البلد
قسم المرأة
من أكبر المسئوليات التى يمكن أن يتحملها الإنسان هى الاهتمام بشخص آخر وخاصة إذا كان طفلا لا يستطيع التعبير عن ما يريده، وتكمن مسئولية الأم خلال 9 أشهر الحمل فى إطعام طفلها ولكن بعد الولادة يجب أن تهتم بكل تفاصيله ومن أهمها وضعية الطفل فى نومه ونشر موقع بولد سكاى أهم 4 طرق لراحة طفلك والتأكد من سلامة نومه:

1- جعل الطفل ينام على ظهره
اثبتت بعض الدراسات أن كثير من الأطفال الذين يعانون من مضاعفات صحية طويلة الأجل ذلك لأنهم لا ينامون على ظهورهم فى طفولتهم وانها من أكثر الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى الوفاة.

2- الحفاظ على القدرة على التقلب
من أهم الأشياء التى يجب مراعتها التحقق من وضع الطفل والتأكد من عدم الاستلقاء على بطونهم أو جوانبهم.

3- استخدام ملاءات السرير القطن
يجب الحرص على استخدام ملاءات قطن حتى لا تضرى ببشرة طفلك لأن الأطفال لديهم بشرة حساسة والملاءات الاصطناعية تزعج بشرة طفلك.

4- وضع القدمين أسفل السرير
عادةً يكون حجم سرير الطفل أكبر منه لذلك عند وضع الطفل فى سريره يجب التأكد أن قدمية أسفل السرير لكى يضمن راحة الطفل ولأنه يجب التأكد من وجود مساحة إضافية أعلى من رأس الطفل لضمان راحته.

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