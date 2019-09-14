مستوحى من هجوم 11 سبتمبر..فستان ميلانيا ترامب يثير غضب رواد تويتر..صور

أثارت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بفستان أسود، يوم الأربعاء الماضي، في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.



ووفقا لـ "روسيا اليوم، ارتدت ميلانيا ترامب، فستانا أسود، ظهر من خلفه تطريز لشكل مستطيل رأسي، وكأنه رسم لأحد برجي التجارة الذي تعرض للهجوم في 11 سبتمبر 2001.



وكانت ميلانيا ترامب نشرت صورتها برفقة زوجها دونالد ترامب، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "لن ننسى أبدا".



وتساءل أحد رواد "تويتر" عن حقيقة هذه الصورة، وهل هو رسم لطائرة تستهدف أحد برجي التجارة.



من جهتها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشمان، تأويلات رواد "تويتر" على الصورة بـ "السخيفة"، مطالبة إياهم بالتركيز في أمور أهم.

