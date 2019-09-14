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أخبار البلد

خبير الشئون الأفريقية: الاستثمارات المصرية بأفريقيا وصلت 10 مليارات دولار فى عهد السيسي .. صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:42 ص
الدكتور السيد فليفل
الدكتور السيد فليفل فى حوار لـ صدى البلد
حوار : أمينة الدسوقى
قال الدكتور السيد فليفل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، والخبير فى الشأن الأفريقي، إن الاهتمام بالشأن الأفريقي بدأ منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم فى مصر، فى عدة صور أبرزها الزيارات المتكررة لعواصم الدول الأفريقية.

وأوضح الدكتور السيد فليفل فى حوار لـ "صدى البلد"، يُنشر لاحقا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح يشارك فى جميع القمم الأفريقية، على عكس الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى امتنع عن الذهاب وحضور القمم الأفريقية لفترات طويلة، قائلا: "الرئيس الأسبق حسنى مبارك امتنع عن الذهاب لحضور القمم الأفريقية وإذا ذهب لا تتعد فترة زيارته إلا ساعات قليلة لحضور القمة فقط والانصراف".

وأضاف أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بمؤتمرات الشباب العربي والأفريقي، فضلا عن دعوته للأجهزة الأفريقية للاجتماع من أجل التنمية، حيث استضافت القاهرة رؤساء النيابة فى الدول الأفريقية، ورؤساء ومديري البنوك المركزية، والتقاء دول التجمعات الاقتصادية الثلاثة، الكوميسا وصادق وشرق أفريقيا، بهدف تكوين آلية حل كافة المشكلات الأفريقية.

وأوضح فليفل أن الرئيس السيسي ساهم فى تفعيل القوى الناعمة، والتى تمثلت فى زيارة شيخ الأزهر إلى مناطق الصراع والنزاع وإفاد مندوبين إليها مثل وسط أفريقيا، ونيجيريا والتى تم تفعيل الحوار البناء القائم على أساس ديني وفقهى بها من خلال خطابات شيخ الأزهر التي دعت إلى القاء السلاح.

وفيما يخص دفع الاستثمار المصري فى أفريقيا، قال فليفل إن هناك 10 شركات المصرية تستثمر ما يزيد عن 10 مليارات دولار فى الدول الافريقية، مؤكدا أنها ظاهرة لم تكن معروف سابقا من رجال الأعمال، هذا بالإضافة إلى قيام شركة المقاولون العرب ببناء سد تنزانيا من أجل انتاج الطاقة والكهرباء.
خبير الشئون الأفريقية: الاستثمارات المصرية بأفريقيا وصلت 10 مليارات دولار فى عهد السيسي .. صور
خبير الشئون الأفريقية: الاستثمارات المصرية بأفريقيا وصلت 10 مليارات دولار فى عهد السيسي .. صور

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