%26 يعملون في الشرق الأوسط.. دلال محمود: الجماعات الإرهابية زادت المشهد تعقيدا ..فيديو

قالت الدكتورة دلال محمود، مدير برنامج الأمن والدفاع، إن الصراعات الإقليمية في المنطقة العربية تؤكد أن التنظيمات الإرهابية أصبحت جزءا من المشهد، وتتحرك بدرجة كبيرة من الحرية، وتدل على أن هناك من يساندها ويدعمها من أصحاب المصالح.





وأضافت الدكتورة دلال محمود، خلال فعاليات جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، بـ مؤتمر الشباب الثامن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الدور السياسي الذي تلعبه التنظيمات الإرهابية التي ترتبط مصالحها وتشتبك بقوة مع مصالح بعض الدول التي ترعاها، أعاق تسوية العديد من الصراعات في الدول العربية، وزاد من تعقيد المشهد.





وأكدت الدكتورة دلال محمود ، أنه أصبح من الصعب القناعة بأن تلك التنظيمات تلعب فقط وفقًا لمبادئ فكرية أو عقائد تكفيرية تابعة لها، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الخصائص التي ميزت العمل الإرهابي خلال الفترة من 2011 وحتى 2019، حيث إن تلك التنظيمات لديها قدرات وإمكانات كبيرة، وقد حدث تطور كبير في مجال العمل الإرهابي، وكانت هناك زيادة في عدد الجماعات الإرهابية.





وأوضحت أنه وفقًا للتقديرات والبحوث فإن هناك ما بين 67 و100 جماعة إرهابية تعمل في أكثر من 44 دولة، مشيرة إلى أن المعدلات في تزايد.





وتابعت أن عدد العاملين والمنضمين والتكفيريين لتلك الجماعات وفقًا للتقديرات العالمية، حوالي 230 ألف إرهابي، 26% منهم متواجدون في منطقة الشرق الأوسط.