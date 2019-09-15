مواطن يشكو من وضع الحواجز الحديدية في شارع عباس العقاد

أرسل محمد كمال، أحد سكان مدينة نصر، شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررًا من سكان العقارات بشارع عباس العقاد بمدينة نصر بحجز ركنات السيارات بالشارع عن طريق وضع حديد في الأرض مما يعرقل السير ويعتبر إشغال طريق.





وطالب كمال المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة ورفع الحواجز الحديدة لإتاحة الأماكن لركن سيارات المترددين علي الشارع وعدم عرقلة حركة سير السيارات.



