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بين الناس

مواطن يشكو من وضع الحواجز الحديدية في شارع عباس العقاد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
احمد قطب
أرسل محمد كمال، أحد سكان مدينة نصر، شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررًا من سكان العقارات بشارع عباس العقاد بمدينة نصر بحجز ركنات السيارات بالشارع عن طريق وضع حديد في الأرض مما يعرقل السير ويعتبر إشغال طريق.

وطالب كمال المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة ورفع الحواجز الحديدة لإتاحة الأماكن لركن سيارات المترددين علي الشارع وعدم عرقلة حركة سير السيارات.

ويُقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرَّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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