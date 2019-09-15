الباعة الجائلون احتلوا الشارع.. أهالي شارع الجامع بإمبابة يستغيثون

أرسل القارئ محمد عباس المقيم بشارع الجامع بإمبابة بمحافظة الجيزة، شكوى عبر خدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" بسبب انتشار الباعة الجائلين بشارع الجامع وزيادة إشغالات الطريق للمحلات بصورة لا تسمح بمرور المواطنين بيسر.





وأوضح "عباس" في رسالته أن الباعة الجائلين احتلت الأرصفة والطريق أصبح ضيقًا لمرور الأهالى على مرئي ومسمع من الحي ودون اتخاذ أي إجراء ضد المخالفين.





وطالب محمد عباس المسئولين بسرعة حل هذا المشكلة.



