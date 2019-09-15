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بين الناس

الباعة الجائلون احتلوا الشارع.. أهالي شارع الجامع بإمبابة يستغيثون

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:01 م
الباعة الجائلين
الباعة الجائلين
احمد قطب
أرسل القارئ محمد عباس المقيم بشارع الجامع بإمبابة بمحافظة الجيزة، شكوى عبر خدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" بسبب انتشار الباعة الجائلين بشارع الجامع وزيادة إشغالات الطريق للمحلات بصورة لا تسمح بمرور المواطنين بيسر.

وأوضح "عباس" في رسالته أن الباعة الجائلين احتلت الأرصفة والطريق أصبح ضيقًا لمرور الأهالى على مرئي ومسمع من الحي ودون اتخاذ أي إجراء ضد المخالفين.

وطالب محمد عباس المسئولين بسرعة حل هذا المشكلة.

ويُقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرَّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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