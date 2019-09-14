مكتبة مصر الجديدة تحتفل بعيد ميلاد فريق حلاوة شمسنا بـ3 عروض مسرحية

يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة في السادسة من مساء اليوم، السبت، فريق حلاوة شمسنا ليقدم مزيج من 3 عروض مسرحية في ليلة واحدة بمذاق مسرحية واحدة، وذلك احتفالا بعيد الميلاد الرابع للفريق المسرحى بحضور الفنانة ماجدة منير.



وقالت إيمان مهدى، مدير مكتبة مصر الجديدة إنه على امتداد 3 ساعات يقدم الفريق عرضه الأول لمسرحية "عيد ميلاد سعيد" بمشاركة 25 طفلا وطفلة من فريق حلاوة شمسنا كيدز للأطفال، إلى جانب عرض تحت عنوان "نعامستان" للفريق الكبير عن مسرح العبث "يوجين يونيسكو" ومسرحيتى جاك او الامتثال والمستقبل في البيض، والقتلة عـن روايـه ج.ب. بريستلى (ادعاءات مفتش).