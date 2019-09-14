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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر مي البلوشي الحقيقي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:19 ص
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم 14 سبتمبر، عيد ميلاد مي البلوشي والتي أكملت اليوم عامها الـ 49، فهي من مواليد 1970 وقد بدأت مشوارها الفني عام 2001.

مي البلوشي والتي تحمل الجنسية الكويتية شاركت في بطولة العديد من المسلسلات "الحريم وزينة الحياة والبوية ونقطة تحول وبقايا ليل".

ونجحت مي البلوشي في إثبات نفسها بالمسرح أيضًا وشاركت في بطولة عدد من المسرحيات منها شارع الحب وصرخة الرعب وحاميها حراميها.

وخاضت مي بلوشي تجربة التقديم التليفزيوني لأكثر من مرة وقدمت أكثر من برنامج أبرزه فواح والقمندة.

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