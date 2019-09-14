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رياضة

مانشستر يونايتد يمدد عقد دي خيا ويقطع الطريق على ريال مدريد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:21 ص
دي خيا
دي خيا
القسم الرياضي
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، عن موافقة الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد على شروط تمديد يمكن أن تبقيه في أولد ترافورد لمدة خمس سنوات أخرى.

وكان مستقبل اللاعب غامضا في الأيام القليلة الماضية في ظل ترقب العديد من الأندية الأوروبية الكبرى،وكان سيرحل عبر الصيف القادم مجانا ، وسط اهتمام من يوفنتوس وباريس سان جيرمان، وريال مدريد والذي كان يسعى لضم الحارس الإسباني منذ فترة لكن الصفقة فشلت في الثواني الأخيرة قبل إغلاق باب القيد.

وحاول ريال مدريد ضمه بعد ذلك لكن إدارة يونايتد تمسكت بالحارس الدولي الإسباني، ورفضت رحيله في ظل حاجة الفريق لجهوده.

وكان دي خيا ضمن الأسماء التي سيسعى المرينجي التعاقد معها في الصيف المقبل، خاصة بعد رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والتعاقد مع أريولا بدلًا منه لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من باريس سان جيرمان.

ووفقًا، لصحيفة «ديلي ريكورد البريطانية»، سيتم رفع «أفضل لاعب في مانشستر يونايتد» ثلاث مرات إلى أعلى جدول رواتب الشياطين الحمر.

وفقًا للتقرير نفسه، سيصبح صاحب أعلى دخل، وأخيرًا، وفقًا لمطالبه، سيكون في نفس فئة الفرنسي بول بوجبا والذي ارتبط اسمه بريال مدريد أيضًا لكن شروط مانشستر يونايتد حالت دون انتقال لاعب الوسط لصفوف الفريق الملكي.

وسيحصل دي خيا على مبلغ يصل إلى 15 مليون يورو أو 13.3 مليون جنيه إسترليني بعد الضرائب - أي حوالي 255،000 جنيه إسترليني في الأسبوع،وتعد قفزة كبيرة للاعب عن عقده السابق، حيث كان يحصل على 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وانخفض مستوى الحارس البالغ من العمر 28 عامًا خلال العام الماضي، وقد تلقى انتقادات جديدة بعد ارتكابه أخطاء في الجزء الأول من هذا الموسم،هذا الأسبوع فقط، حذره إدوين فان در سار من استبداله في مسرح الأحلام، في حين وصف مارك شوارزر مستواه خلال الأشهر الستة الماضية بأنه متوسط.

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