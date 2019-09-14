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فيديوجراف | تفاصيل مرض مؤمن زكريا وحقيقة اعتزاله وموقف الخطيب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:03 م
#ادعم_مؤمن_زكريا
#ادعم_مؤمن_زكريا
إسلام عبد الهادي
تصدّر هاشتاج #ادعم_مؤمن_زكريا، وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهور مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في حوار تليفزيوني خرج فيه عن صمته وكشف فيه تفاصيل اصابته واسباب ابتعاده عن الملاعب.

مؤمن زكريا ظهر بعد غياب منذ إصابته في الركبة، وبعد أن ترددت العديد من الشائعات حول مؤمن زكريا ورحيله عن النادى الأهلي.

مرض مؤمن زكريا لم يتعلق فقط بإصابته، ولكن الحالة النفسية لـ مؤمن زكريا تأثرت بالإصابة وبمرض والده ووالدته، وهو ما كشف عنه مؤمن زكريا وكشف عن موقف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى في أزمته.

من خلال الفيديوجراف تعرف على تفاصيل مرض مؤمن زكريا، وموقف الخطيب، وحقيقة اعتزال مؤمن زكريا.

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