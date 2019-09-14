كيلو ونصف ذهب كل ساعة.. السعودية تحقق مستوى قياسيا لإنتاج المعادن الثمينة

بيانات توضح ارتفاع معدلات انتاج الذهب سنويا

ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية، أن المملكة رفعت إنتاجها من المعادن الثمينة لمستويات قياسية خلال العام الماضي، وأن معدل إنتاجها من الذهب ارتفع ليصل لمعدل إنتاج كيلو ونصف الكيلو كل ساعة.وأضافت الصحيفة السعودية، في تقرير نشرته اليوم، السبت، أن تقارير حكومية كشفت أن المعدن الأصفر الثمين تخطت معدلات إنتاجه مستويات قياسية وصلت خلال العام 2018 إلى قرابة 12.91 طن.وتصل نسبة ارتفاع إنتاج الذهب إلى نحو 25% العام الماضي مقارنة بعام 2017، والذي وصل إجمالي الإنتاج خلاله إلى 10333 كيلوجراما.ووفقا للتقارير الحكومية للمملكة، تضاعف إنتاج الذهب ليصل لنحو 86% مقارنة بعام 2016 حيث أنتجت 6946 كيلوجراما.وبنسبة إجمالية، رفعت السعودية إنتاجها من الذهب بنسبة تقريبية حاليا تصل إلى 154% منذ إعلان رؤية 2030 أي قبل 3 سنوات، وفقا لبيانات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة.ووفقا لتقرير نشرته مسبقا صحيفة الاقتصادية، مدعوما ببيانات مجلس الذهب العالمي، تحتل السعودية المرتبة 14 عالميا، والأولى عربيا في احتياطي الذهب وفقا لنتائج نهاية الربع الثالث من العام الماضي.