ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كيلو ونصف ذهب كل ساعة.. السعودية تحقق مستوى قياسيا لإنتاج المعادن الثمينة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:36 ص
الذهب
الذهب
على صالح
بيانات توضح ارتفاع
بيانات توضح ارتفاع معدلات انتاج الذهب سنويا
ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية، أن المملكة رفعت إنتاجها من المعادن الثمينة لمستويات قياسية خلال العام الماضي، وأن معدل إنتاجها من الذهب ارتفع ليصل لمعدل إنتاج كيلو ونصف الكيلو كل ساعة.

وأضافت الصحيفة السعودية، في تقرير نشرته اليوم، السبت، أن تقارير حكومية كشفت أن المعدن الأصفر الثمين تخطت معدلات إنتاجه مستويات قياسية وصلت خلال العام 2018 إلى قرابة 12.91 طن.

وتصل نسبة ارتفاع إنتاج الذهب إلى نحو 25% العام الماضي مقارنة بعام 2017، والذي وصل إجمالي الإنتاج خلاله إلى 10333 كيلوجراما.

ووفقا للتقارير الحكومية للمملكة، تضاعف إنتاج الذهب ليصل لنحو 86% مقارنة بعام 2016 حيث أنتجت 6946 كيلوجراما.

وبنسبة إجمالية، رفعت السعودية إنتاجها من الذهب بنسبة تقريبية حاليا تصل إلى 154% منذ إعلان رؤية 2030 أي قبل 3 سنوات، وفقا لبيانات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة.

ووفقا لتقرير نشرته مسبقا صحيفة الاقتصادية، مدعوما ببيانات مجلس الذهب العالمي، تحتل السعودية المرتبة 14 عالميا، والأولى عربيا في احتياطي الذهب وفقا لنتائج نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
تطور انتاج المعادن
تطور انتاج المعادن النفيسة في المملكة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد خفض سعر الفائدة 1.5%.. خبير: مؤشرات الاقتصاد المصري تهيأت لقرار المركزي

القارة السمراء تتعافى.. ارتفاع الطلب العالمي على الرحلات الجوية خلال يونيو.. شركات الطيران في أفريقيا والمنطقة تحلقان بعيدا.. وأوروبا عالقة تحت النزاعات التجارية بين أمريكا والصين

الذهب يسترد مكانته بعد تفوق هذا المعدن عليه

عقب حوادث السرقة والقتل.. انخفاض كبير في أعداد السياح السعوديين لتركيا

ترشيحاتنا

الأهلي يسعي إلي الفوز وطمأنة جماهيره في مواجهة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

السيسي: تكلفة الإرهاب لتدمير الدول غير مرتفعة مقارنة بالحروب النظامية..فيديو

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بـ مكعب ثلج.. احصلي على جسم رشيق

إخلاء سبيل شقيق وزير المالية الأسبق في قضية تهريب الآثار لإيطاليا

اخبار البلد.. مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل.. انفجارات معمل أرامكو.. ومأمورية لتحرير طفل مختطف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور