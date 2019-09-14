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أخبار البلد

1905 مستفيدين من خدمات عنيك في عنينا الطبية في 3 محافظات خلال أسبوع

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:42 ص
خدمات عنيك في عنينا
خدمات عنيك في عنينا
أماني نوار
تواصل مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، خدماتها بالمجان، حيث أطلقت ثلاث قوافل طبية بمحافظات الدقهلية، والغربية، وقنا.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، إنه تم الكشف على 1905 مواطنين بمحافظات الدقهلية، وقنا، والغربية، وتوزيع 1078 عبوة قطرات علاجية، واحتياج 770 مواطنا لإجراء نظارة طبية بسبب وجود مشاكل بالإبصار، وتحويل 452 مواطنا لإجراء تدخلات جراحية ليتم بحث مدى استحقاقهم من خلال إدارة المشروعات بالمؤسسة.

وأضاف عبد الجليل، أن القوافل تنطلق أسبوعيا، حيث انطلقت القوافل إلى قرى مراح الصدر بمحافظة الدقهلية، وقرية الهياتم مركز المحلة بمحافظة الغربية، قرية حجازه مركز قوص محافظة قنا، مشيرا إلى أن قوافل "عنيك في عنينا" تهدف للتوسع لتشمل جميع محافظات مصر، لتقديم خدمة صحية مجانية لغير القادرين.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا" أن عدد المستفيدين بلغ 160 ألف مواطن، من خلال 148 قافلة في 16 محافظة، وإجراء 250 عملية قرنية تصل تكلفة العملية الواحدة إلى 30 ألف جنيه، وتوزيع 60 ألف نظارة طبية عالية الجودة للحالات المستحقة. 

وأضافت صبري، أن مبادرة "عنيك في عنينا" تهدف إلى مكافحة مسببات العمى بالقرى الأكثر فقرا، وتهدف للتوسع لتشمل جميع محافظات مصر، مشيرة إلى أن نتائج عمل المبادرة خلال العام الماضي كشفت عن تحسن كبير في نسب مشاكل الإبصار للحالات التي تم اكتشافها وعلاجها بشكل فوري، حيث أن المبادرة تتكفل بكافة التكاليف المادية ولا يتحمل المواطن أي مصاريف.

يذكر أن مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت للعام الثاني، تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.

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