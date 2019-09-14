تنفذه جامعة أوشن الأمريكية.. تعرف على برنامج الكليات المجتمعية بجامعة الإسكندرية ..صور

استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، الدكتور جون لارسون، رئيس جامعة اوشن الأمريكية المجتمعية - بنيوجيرسى، لمناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تنفيذ برنامج الكليات المجتمعية.





جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم عقل، نائب رئيس جامعة أوشن، والدكتورة مايسة ابو يوسف، مدير العلاقات الدولية بالجامعة.





وقال "الكردي"، إنه سيتم تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع جامعة أوشن يهدف إلى ربط الخريجين مباشرة بالصناعة، وتلبية احتياجات وظائف الثورة الصناعية الرابعة، ومناقشة تطبيق النظام الدراسي والذي يعتمد علي دراسة الطالب لمدة عامين بجامعة الإسكندرية يحصل بعدها الطالب على شهادة في مجال التخصص من جامعة أوشن.





وتابع "أيضا يستطيع الطالب أن يدرس عامين آخرين في مصر أو في أمريكا وفقا لرغباته، وذلك وفقًا للبروتوكول المشترك بين المجلس الأعلى للجامعات وجامعة "أوشن" الأمريكية لإنشاء الكليات المجتمعية الأمريكية داخل مصر.





وأشار "الكرد"، إلى أن البرنامج سوف يبدأ، ببرامج تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الحاسب الآلي، وذلك بعد استكمال الموافقات اللازمة من المجلس الأعلى للجامعات مؤكدًا ان هذا النموذج الجديد من التعليم يتيح للطالب حرية اختيار نظام الدراسة، وتطوير مهاراته وإكسابه الخبرات المختلفة أثناء وبعد الدراسة الجامعية مما يؤهله إلى الإلتحاق بسوق العمل الحديث.



