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أخبار البلد

مدير مركز الأمن والدفاع: عام 2002 شهد ما يقرب من 33 ألف عملية إرهابية بالشرق الأوسط

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:47 ص
مدير مركز الأمن والدفاع
مدير مركز الأمن والدفاع
كتب محمد عبد المنعم
قالت الدكتور دلال محمود، مدير الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه منذ عام 2002 حدث ما يقرب من 33 ألف عملية إرهابية في منطقة الشرق الأوسط، نتج عنها وفاة حوالي 90 ألف إنسان.

جاء ذلك بجلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب.

واحتفي المؤتمر الوطني للشباب، في نسخته الثامنة أثناء افتتاحه، بوجود أبطال مصر في دورة الألعاب الأفريقية الذين حصدوا أكبر عدد من ميداليات في بطولة واحدة، إضافة إلى فريق كرة اليد للناشئين الحاصلين على بطولة العالم.

واحتفل الحضور بمشاركة الرياضيين في المؤتمر الوطني وقاموا بتحيتهم.

يذكر أنه تم عرض فيلم "بسواعد شباب مصر"، الذي استعرض عددًا من النجاحات التي حققتها مصر عبر شبابها في مجالات العلوم والرياضة والاقتصاد والطاقة وعدد من القطاعات الأخرى.

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