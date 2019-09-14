ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي: تكلفة الإرهاب لتدمير الدول غير مرتفعة مقارنة بالحروب النظامية..فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:48 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ندى فتح الله
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن التكلفة الخاصة بتغذية الإرهاب كأداة لتدمير الدول ليست مرتفعة، قائلا: "التكلفة مش كتير".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، بـ مؤتمر الشباب الثامن، اليوم السبت: "الصاروخ الواحد في الطيارة ممكن يتكلف مليون أو اتنين أو ثلاثة دولا، لكن البندقية بشوية ذخيرة، وعبوة ناسفة فيها مفجر أقلبلك بيها حال البلد والناس وأحطم معنوياتهم وأفزعهم".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمصريين قائلا:" قدامكم خيار من الاتنين؛ يا تسلمولهم يحكموا مصر يا تقفوا".

وأردف الرئيس عبد الفتاح السيسي: " الصراع بيننا وبين الجماعات الإرهابية هيفضل كدا، لأننا لغاية دلوقت لم نتصدى فكريًا للقضية كما ينبغي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه رسالة مؤثرة: لولاكم يا مصريين لما تصدينا للإرهاب وتدني الاقتصاد.. فيديو

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. اقتصادية النواب: انخفاض أسعار المواد البترولية قريبا

الفنانة نورهان تكشف لأول مرة عن وظيفتها الحقيقية.. معايا شهادة من سويسرا مفيش حد في مصر واخدها

فوضى بسبب سوء التنظيم فى حفل تامر حسنى باستاد القاهرة.. فيديو

هل يجوز التحدث بالهاتف خلال قضاء الحاجة؟.. الإفتاء ترد

حريق بقيق.. أول تعليق لمدير مكتب ولي العهد السعودي

الإفتاء توضح صحة التبرع بجميع التركة قبل الوفاة لحرمان الورثة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور