السيسي: تكلفة الإرهاب لتدمير الدول غير مرتفعة مقارنة بالحروب النظامية..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن التكلفة الخاصة بتغذية الإرهاب كأداة لتدمير الدول ليست مرتفعة، قائلا: "التكلفة مش كتير".



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، بـ مؤتمر الشباب الثامن، اليوم السبت: "الصاروخ الواحد في الطيارة ممكن يتكلف مليون أو اتنين أو ثلاثة دولا، لكن البندقية بشوية ذخيرة، وعبوة ناسفة فيها مفجر أقلبلك بيها حال البلد والناس وأحطم معنوياتهم وأفزعهم".



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمصريين قائلا:" قدامكم خيار من الاتنين؛ يا تسلمولهم يحكموا مصر يا تقفوا".



وأردف الرئيس عبد الفتاح السيسي: " الصراع بيننا وبين الجماعات الإرهابية هيفضل كدا، لأننا لغاية دلوقت لم نتصدى فكريًا للقضية كما ينبغي".

