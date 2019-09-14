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أخبار البلد

حسين عبد الراضي: منهج سيد قطب استلهمته كل الجماعات الإرهابية واتخذته دستورها الخاص

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:53 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
قال حسين عبد الراضي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، قد أكد من قبل أن المنهج المتطرف الذي صاغه سيد قطب، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، هو المنهج الذي تستلهم منه كل الجماعات الإرهابية دستورها الخاص.

جاء ذلك بجلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب.

واحتفى المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة خلال افتتاحه بوجود أبطال مصر في دورة الألعاب الإفريقية والذين حصدوا أكبر عدد من ميداليات في بطولة واحدة بالإضافة الى فريق كرة اليد للناشئين الحاصلين على بطولة العالم.

واحتفل الحضور بمشاركة الرياضيين في المؤتمر الوطني وقاموا بتحيتهم.

يذكر أنه تم عرض فيلم بسواعد شباب مصر يستعرض عدد من النجاحات التي حققتها مصر عبر شبابها في مجالات العلوم والرياضة والاقتصاد والطاقة وعدد من القطاعات الأخرى.

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