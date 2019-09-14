ماجي بو غصن تهنئ نادين نجيم على تكريمها في مصر

هنأت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن مواطنتها نادين نسيب نجيم بفوزها بجائزة أفضل ممثلة عربية في مهرجان الفضائيات العربية.



وكتبت ماجي بو غصن، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك التكريم بمصر أم الدنيا.. بتستاهليه نادين وبالتوفيق دايمًا حبيبتي".



وحققت نادين نجيم نجاحا كبيرا بدور الدكتورة بيان في مسلسلها الجديد "خمسة ونص" وحصلت على إشادات نقدية واستحسان الجمهور في مصر والوطن العربي.



وأقيم مهرجان فضائيات العربية أمس، الجمعة، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.