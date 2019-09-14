الرئيس السيسي: الإرهاب يدمر آمال ومستقبل الشعوب .. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإرهاب قضية عالمية معظم الدول تعاني منها ومصر موقفها واضح وثابت، مشيرا إلى أن الأمم لن تستطيع أن تتقدم لحظة في ظل الارهاب، لأن آمال ومستقبل الشعوب تدمر بسبب الإرهاب.



وأضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة الأولى لمناقشة محور تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا، أنه يجب أن ننظر إلى مناعة الدولة المصرية طوال الوقت، موقت ان الدولة المصرية تأثرت بعد 2011، بعد مخطط إضعاف قدرة الدولة الوطنية لكي تظهر الدول الصغيرة.



وأوضح الرئيس السيسي، أن البعض سعى إلى تحطيم سوريا والعراق لتدمير الشرق، مؤكدا أن الحروب من خلال الأسلحة التقليدية صعبة حتى لا يكون هناك مساءلة من المجتمع الدولي، لذلك البعض لجأ الى الإرهاب والمليشيات المسلحة.



وأشار الرئيس السيسي، إلى أن حجم التدمير الذي شاهدته سوريا كبير جدا، بسبب العمليات الإرهابية، منوها إلى أن هؤلاء يلجأون إلى الإرهاب والعبوات الناسفة من خلال بعض العناصر؛ لأن التكلفة أقل بكثير من الصواريخ والطائرات.