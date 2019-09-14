السيسي: منعرفش الدماغ الحقيقية للجماعات الإرهابية.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التنظيمات الإرهابية تحرف جميع معانى العقائد الدينية لتطويعها لمصالحهم الشخصية التخريبية، قائلا: "لو حبيت تعمل سياق يوصلك تقتل الناس ممكن تعمل وتحرف النصوص والمعانى"، لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية قامت بتنفيذ هذا المخطط منذ 9 سنوات والذين أطلق عليهم فيما بعد "العائدين من أفغانستان".



وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجلسة الأولى للمؤتمر الوطنى للشباب بنسخته الثامنة اليوم، السبت، أن التنظيمات الإرهابية تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية للوصول لأعضائها، قائلا: "إحنا مش شايفين الدماغ الحقيقية اللى بتدى التكليفات للشباب بالجماعات الإرهابية".



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب، التي تقام لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي، وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.



وتتضمن أجندة المؤتمر ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" إضافةً إلى جلستين أخريين، هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها عن استعراض تطور الإرهاب، وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلي داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، والتكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.

