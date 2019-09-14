محمود قاسم: الجماعات الإرهابية نجحت في استغلال التكنولوجيا لنشر أغراضها

قال محمود قاسم، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجماعات الإرهابية نجحت في استغلال التكنولوجيا لنشر أغراضها وترسيخ أهدافها، ومن الواضح أن هذا الاستغلال سيزيد في الفترة المقبلة.





جاء ذلك بجلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب.





واحتفي المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة أثناء افتتاحه بوجود أبطال مصر في دورة الألعاب الأفريقية والذين حصدوا أكبر عدد من ميداليات في بطولة واحدة، إضافة إلى فريق كرة اليد للناشئين الحاصلين على بطولة العالم.





واحتفل الحضور بمشاركة الرياضيين في المؤتمر الوطني وقاموا بتحيتهم.





يذكر أنه تم عرض فيلم بسواعد شباب مصر يستعرض عدد من النجاحات التي حققتها مصر عبر شبابها في مجالات العلوم والرياضة والاقتصاد والطاقة وعدد من القطاعات الأخرى.