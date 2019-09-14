ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محمود قاسم: الجماعات الإرهابية نجحت في استغلال التكنولوجيا لنشر أغراضها

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:52 ص
محمود قاسم
محمود قاسم
كتب محمد عبد المنعم
قال محمود قاسم، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجماعات الإرهابية نجحت في استغلال التكنولوجيا لنشر أغراضها وترسيخ أهدافها، ومن الواضح أن هذا الاستغلال سيزيد في الفترة المقبلة.

جاء ذلك بجلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب.

واحتفي المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة أثناء افتتاحه بوجود أبطال مصر في دورة الألعاب الأفريقية والذين حصدوا أكبر عدد من ميداليات في بطولة واحدة، إضافة إلى فريق كرة اليد للناشئين الحاصلين على بطولة العالم.

واحتفل الحضور بمشاركة الرياضيين في المؤتمر الوطني وقاموا بتحيتهم.

يذكر أنه تم عرض فيلم بسواعد شباب مصر يستعرض عدد من النجاحات التي حققتها مصر عبر شبابها في مجالات العلوم والرياضة والاقتصاد والطاقة وعدد من القطاعات الأخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو عبد الجليل يهنئ شباب اليد بالحصول على كأس العالم

المؤتمر الوطني للشباب يحتفي بأبطال مصر في مجال الرياضة.. صور

دلال محمود: ميزانية داعش 300 مليون دولار.. فيديو

خالد عكاشة: الطلب الدولي على الإرهاب لن ينتهي..فيديو

مدير مركز الأمن والدفاع: عام 2002 شهد ما يقرب من 33 ألف عملية إرهابية بالشرق الأوسط

ترشيحاتنا

بـ مكعب ثلج.. احصلي على جسم رشيق

فيسبوك بثوب جديد .. شاهد آخر تحديث للموقع الاجتماعى الأشهر في العالم

كيلو ونصف ذهب كل ساعة.. السعودية تحقق مستوى قياسيا لإنتاج المعادن الثمينة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 14 - 9- 2019.. فيديو

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسي مقر انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للشباب

بفستان أنيق .. هنادى مهنا تبهر متابعيها بإطلالتها فى مهرجان القنوات الفضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور