الأزقة الخلفية يتصدر نسب المشاهدة في تركيا

تمكن مسلسل "الأزقة الخلفية" من تصدر نسب المشاهدة في تركيا أمس، الجمعة، حيث جاء بالمركز الأول بقائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة متفوقًا على مسلسل في كل مكان أنت والذي جاء بالمركز الثاني بالقائمة التي يصدرها موقع gecce التركي.



أما المركز الثالث فجاء به مسلسل اليمين، والذي حقق نجاحا كبيرا أيضًا في الدول العربية.



جدير بالذكر أن المسلسلات التركية تخضع لنسب مشاهدة يومية، يتقرر على أثرها فرص بقاء المسلسل على الشاشة أو إنهاء عرضه بغض النظر عن نهايته.