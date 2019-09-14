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مرأة

بكرهكم ومعنديش وقت.. 12 جملة احذر قولها لأهلك

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:28 م
صدى البلد
قسم المرأة
هناك العديد من الأشياء التى لا يجب أن يقوم بها الأطفال وخاصة فى فترة المراهقة لأنها من أكثر الفترات اضطرابًا بسبب المشاكل الصحية والعقلية ويجب عدم قول كل ما يخطر فى بالك وفى هذا الموضوع سوف نطرح عن موقع (POWER OF POSITIVITY) أهم 12 شيئا لا يجب أن تخبر بهم والديك وهي:

1- "أنا أكرهك"
هذه الكلمة مؤلمة جدًا على الرغم من أن والديك يدركون بلا شك أن هذا مجرد كلام من الإحباط، ولكنه مؤلم وانهم فقط يكرهون ما فعلوه ولذلك بدل نطق هذه الكلمات يمكنك الابتعاد لفتره حتى تهدأ.

2- "أخرس"
إن أخبار شخص ما بأن يصمت ليست فكره جيده على الإطلاق لأن ذلك يؤدى إلى إدامة مشاعر الغضب وأن تتصاعد الأمور وتخرج عن السيطرة.

3 اتركنى وشأني
كلنا نريد فى كثير من الأوقات أن نكون بمفردنا ولكن هنا الأمر مختلف لأنك تقول ذلك لوالديك يجب أن تشرح حالتك بأنك تريد مساحتك الشخصية ولكن باحترام .

4-"مراعاة الزمان والمكان المناسب للتحدث
البعض يعتقد أن بأمكانه التحدث عن أى شيء فى أى مكان وزمان ولكن الأمور العائلية والشخصية لا يمكن التحث بها فى أى وقت كان.

5-"كان ذلك خطؤك
لا يجب القاء اللوم على شخص واحد وقول بأن هذا كله كان خطئة ولكنها مناقشة تحدث بين شخصين ليس فردًا واحد.

6- لقد اكتشفت..أنت أب سيء
جميع الآباء يخطئون لأنها مهمة صعبة ولكن غير مألوف ان يرى الطفل هذا ويستخدمة كنقطة للنقاش ليسمح له بقول هذه الكلمه لوالده.

7- لقد كنت قدوة سيئة
ربما كانوا كذلك ولكنك الأن تكبر وتفهم كل ما يدور حولك لذلك ما هى الفائده من طرح أخطائك والديك؟.

8-أنت تحبه أكثر منى
هناك فرق كبير بين أن تكون أقرب إلى طفل معين وحب هذا الطفل أكثر، بعض الأباء والأمهات لا تظهر المعاملة التفضيلية ولكن إن مشاهده هذا كطفل او حتى كشخص بالغ مؤلمه جدًا ولكى نشعر ببعض السلام يجب فتح حوار لحل كل شئ.

9-"أنا سئمت من هذه العائله/ سئمت منكم"
اذا كان هناك موضوع يجب التحدث به ومناقشة ولكن عدم قول بعض الكلمات التى يمكن أن تكون ضارة لأن بهذه الطريقه لا تحل المشكلة بل تزداد سوءً.

10- أنا أحتاج المال
على الرغم اننا قد نرى قدرتهم الأستطاعية على توفير ما نحتاج إليه وأنهم يعملون بجهد كبير إلا اننا حتى الأن لا نفهم بعد متى نطلب ذلك والحاجة إليه.

11- أتمنى لو لم تكن والدى
حتى اذا كان ما يفعله والدك بائس للغاية ما هى الفائده من قول هذه الكلمة وانت لا تعرف ما وراء ما حدث.

12- ليس لدى وقت
نحن لا نتحدث مع صديق او زميل فى العمل ،لذلك يجب ان يتمتع الحوار ببعض الاحترام.
بكرهكم ومعنديش وقت.. 12 جملة احذر قولها لأهلك
بكرهكم ومعنديش وقت.. 12 جملة احذر قولها لأهلك

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