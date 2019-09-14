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برلمان

برلمانية: مؤتمرات الشباب مهمة لمناقشة قضاياهم عبر منصة اسأل الرئيس

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:17 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد
قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر الشباب الثامن له دور هام في تعزيز التواصل، حيث إن الاستماع المستمر للشباب ومناقشة قضاياهم وهمومهم هو العائد الأهم والأكبر للمؤتمرات.

وأشارت رزق الله، فى بيان صحفى لها، إلى أن مؤتمرات الشباب هي إحدى نوافذ التعبير الحر المباشر للشباب عما يدور بداخلهم وموقفهم من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبناء عليه يكون هناك توصيات من المؤتمرات وتوجيهات مباشرة لتنفيذ ما يطلبه الشباب وتستطيع الدولة تنفيذه، أو على الأقل التوجيه بدراسة المقترحات وبحث آليات مباشرة لتنفيذها.

ولفتت عضو البرلمان، إلى أن تنظيم المؤتمرات يكون حريصاً على عقد جلسة ختامية لإصدار توصيات، ويتم الالتزام بهذه التوصيات بشكل جيد ويحقق ما يأمله المشاركون وغالبية الشباب.

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