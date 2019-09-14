برلمانية: مؤتمرات الشباب مهمة لمناقشة قضاياهم عبر منصة اسأل الرئيس

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر الشباب الثامن له دور هام في تعزيز التواصل، حيث إن الاستماع المستمر للشباب ومناقشة قضاياهم وهمومهم هو العائد الأهم والأكبر للمؤتمرات.





وأشارت رزق الله، فى بيان صحفى لها، إلى أن مؤتمرات الشباب هي إحدى نوافذ التعبير الحر المباشر للشباب عما يدور بداخلهم وموقفهم من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبناء عليه يكون هناك توصيات من المؤتمرات وتوجيهات مباشرة لتنفيذ ما يطلبه الشباب وتستطيع الدولة تنفيذه، أو على الأقل التوجيه بدراسة المقترحات وبحث آليات مباشرة لتنفيذها.



