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برلمان

برلمانية: الأكاديمية الوطنية أهم توصيات مؤتمرات الشباب.. وبدأنا في رؤية نتائجها

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:15 م
النائبة منى منير
النائبة منى منير
فريدة محمد
قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن مؤتمرات الشباب في الفترة الأخيرة ساهمت في استصدار توصيات وقرارات من قبل الرئيس والحكومة لدعم الشباب.

وأضافت منى منير، فى بيان صحفى لها، أن "التوصية الأهم التي خرجت من هذه المؤتمرات، هي تشكيل الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، والتي بدأنا في رؤية نتاجها من خريجيها الشباب الواعين والمتدربين، والذين تم تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتولي المناصب القيادية والمساهمة في عملية التنمية والتطوير المنشودة".

وتابعت منى منير: "ناهيك عن إطلاق مؤتمر شباب العالم، والذي يمثل إحدى أدوات القوى الناعمة لمصر، من خلال إطلاق منصة تواصل مع شباب ممثل لجميع الحضارات والثقافات في العالم والتحاور المثمر فيما بينهم ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك، بجانب العديد من التوصيات الأخرى التى تم تنفيذها بالفعل بهدف دعم الشباب وتنفيذ مطالبهم".

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