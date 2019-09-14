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أخبار البلد

التأمين الصحي الشامل تعلن شروط التعاقد مع العيادات الخاصة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:46 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لقراء الموقع ننشر مجموعة من الخدمات الهامة التي يحتاج إليها القارئ ومن بين تلك الخدمات، المستندات المطلوبة للتعاقد مع الأطباء وهي:-

طلب التعاقد (مرفق نموذج الطلب).
المؤهلات العلمية الحاصل عليها الطبيب.
تصنيف الطبيب وفقا لتصنيف نقابة الأطباء.
ترخيص مزاولة المهنة.
القيد في نقابة الاطباء.
شهادات الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
صورة حديثة من السجل التجارى.
صورة من البطاقة الضريبية سارية والقيمة المضافة.
عنوان عيادة الطبيب والفروع إن وجد ومواعيد الكشف.
ترسل الطلبات علي البريد الالكتروني
[email protected]

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