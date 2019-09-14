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أخبار البلد

مصر لن تسقط أبدا.. 7 رسائل حاسمة من الرئيس السيسي عن الإرهاب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:43 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، والذي يقام بمركز المنارة

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي كالتالي :

- لم تكن فكرة الإرهاب تنتشر وتنجح بهذا الشكل إلا في وجود دول تتبناها وترعاها من أجل تنفيذ مصالحها السياسية.

- التقدم التكنولوجي صعَّب من مهمة الوصول للمسئول عن نشر الأفكار الإرهابية على شبكات الإنترنت والواقع الافتراضي.

- الحراك الشعبي في عام 2011 أثر بشكل ما على مناعة الدولة في مواجهة الإرهاب.

- الإرهاب هو السلاح الوحيد القادر على تدمير مجتمع بالكامل كما حدث في بعض الدول الأخرى.

- تكلفة تغذية الإرهاب غير مرتفعة على عكس تكلفة القضاء عليه.

- المصريون ليس لديهم سوى خيارين: إما الاستسلام للإرهاب أو المواجهة والقضاء عليه.

- مصر لن تسقط أبدًا في وجود جيشها، رغم كل المحاولات لتدميرها.

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