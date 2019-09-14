السيد فليفل فى حوار لـ صدى البلد:مبارك امتنع عن الذهاب لأفريقيا.. وعبد الناصر رأى إنهاء الاستعمار أولا..10 مليارات دولار حجم استثماراتنا بدول القارة في عهد السيسي..واتفاقية التجارة الحرة الأمل المنشود

السيد فليفل فى حوار لـ "صدى البلد":

الرئيس الأسبق حسنى مبارك امتنع عن الذهاب لحضور القمم الأفريقية

الاستثمارات المصرية بأفريقيا وصلت إلى 10 مليارات دولار فى عهد السيسي

لم تعد هناك دول تنفرد بالعمل فى أفريقيا

إذا لم تبن دول أفريقية وحدتها ستأكلها دول أخرى كل فريسة على حدة

الإخوان الإرهابية فشلت فى مخططاتها

مصر انقطعت عن القارة فى عامهم

جماعة الإخوان الإرهابية ليس لها رصيد عند الشعوب

كيف ترى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدول القارة الأفريقية؟

ما العوائد التى ستجنيها القارة الأفريقية من اتفاقية التجارة الحرة؟

هل استطاع الرئيس السيسي توحيد صوت القارة؟

كيف أثر عام الإخوان الإرهابية على العلاقات المصرية الأفريقية خلال فترة حكمهم؟

كيف تقيم الدور المصري فى القارة خلال السنوات الأخيرة؟

طفرة واضحة أحدثها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه العلاقات المصرية الأفريقية، حيث أعاد القاهرة إلى مكانتها بين دول القارة، واستطاع مد جسور التواصل، حيث دبت الحركة مرة أخرى بعد فترة الاضمحلال التى شهدتها العلاقات بين مصر أفريقيا، فعمل بجهد إلى أن ترأست مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.لم تتوقف مبادرات مصر نحو القارة الأفريقية عند رئاسة الاتحاد، ولكن انتهج الرئيس السيسي سياسة واضحة نحو إعلاء صوت القارة خارجيا، وتوضيح فرص الاستثمار بها، والتواجد فى جميع القمم الدولية العظمى، ولذلك أجرى موقع "صدى البلد" حوارا مع الدكتور السيد فليفل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية والخبير فى الشأن الأفريقي، للحديث عن دور مصر اتجاه أفريقيا، وكيف عادت الروح لجسد القارة مرة أخرى.وإلى نص الحوار...الاهتمام بالشأن الأفريقي بدأ منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم فى مصر، فى عدة صور أبرزها الزيارات المتكررة لعواصم الدول الأفريقية، هذا بالإضافة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جميع القمم الأفريقية، على عكس الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى امتنع عن الذهاب وحضور القمم الأفريقية لفترات طويلة، وإذا ذهب لا تتعدى فترة زيارته إلا ساعات قليلة لحضور القمة فقط والانصراف.كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بمؤتمرات الشباب العربي والأفريقي، فضلا عن دعوته للأجهزة الأفريقية للاجتماع من أجل التنمية، حيث استضافت القاهرة رؤساء النيابة فى الدول الأفريقية، ورؤساء ومديري البنوك المركزية، والتقاء دول التجمعات الاقتصادية الثلاثة، الكوميسا وصادق وشرق أفريقيا، بهدف تكوين آلية حل كافة المشكلات الأفريقية.وساهم الرئيس السيسي فى تفعيل القوى الناعمة، والتى تمثلت فى زيارة شيخ الأزهر إلى مناطق الصراع والنزاع وإفاد مندوبين إليها مثل وسط أفريقيا، ونيجيريا والتى تم تفعيل الحوار البناء القائم على أساس ديني وفقهى بها من خلال خطابات شيخ الأزهر التي دعت إلى إلقاء السلاح.وفيما يخص دفع الاستثمار المصري فى أفريقيا، فإن هناك 10 شركات مصرية تستثمر ما يزيد على 10 مليارات دولار فى الدول الأفريقية، فهذه الظاهرة لم تكن معروف سابقا من رجال الأعمال، هذا بالإضافة إلى قيام شركة المقاولون العرب ببناء سد تنزانيا من أجل إنتاج الطاقة والكهرباء.هذه الاتفاقية كانت أمل أفريقيا منذ مطلع التسعينات ولكنها لم توضع موضع التنفيذ إلا بعد الحركة السريعة التى شهد الجميع فيها لمصر، بالمبادرة والانطلاقة، حيث شجعت على أن يتم التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة التى تمثل إطارا تنظيميا للسوق الأفريقية.الرئيس السيسي يعمل قبل توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث تبنى خلال مؤتمر المناخ العالمى فى باريس الموقف الأفريقي وطالب بتعويض أفريقيا، وكان دائما يقف فى المنتديات العالمية -مثل قمة الـ g7 التى تمت إقامتها بفرنسا أو قمة العشرين بالصين - لعرض فرص الاستثمار الواعدة فى أفريقيا، وعن حقها فى التنمية، وضرورة إيقاف التسليح غير الممنهج للجماعات الحاملة للسلاح، هذا بالإضافة إلى وقف دعم الجماعات الإرهابية، والعدوان الذى تمثله بعض الدول الداعمة للإرهابيين، مثل تركيا وقطر.وبالنسبة للموقف فى منطقة الساحل والصحراء، تبنت مصر العودة للتنسيق الأمنى بين الجيوش الافريقية، وحصار الجماعة الإرهابية، فلم تعد دول تنفرد بالعمل فى أفريقيا، وإنما هناك قوى أفريقية تتحرك على الأرض، الأمر الذى يساهم فى بلورة الأفكار التى نادى بها الاتحاد الأفريقي، بأن تكون هناك جيووش فى الشرق والغرب الشمال والجنوب، وبالتالى يمكن أن يكون هناك جيش واحد وبنك مركزي واحد لأفريقيا، فتلك الأحلام لا تبدو بعيدة، إذا كان الشباب مدركا لأهميتها وخطورتها على المستقبل، خاصة أنه إذا لم تبن دول أفريقية وحدتها، ستأكلها دول أخرى كل فريسة على حدة.كما عمل الرئيس السيسي على التقاط الخيط من مباردة الصين "الطريق والحزام"، والربط بينها وبين البنية الأساسية فى أفريقيا وتبنىيه فكرة طريق القاهرة الكايب، وفكرة التواصل بين البحيرات العظمى ومنطقة البحر المتوسط عبر تنسيق مصري لأن وجود ميناء لدول حوض النيل، والقرن الأفريقي والدول التى لا تطل على البحار، يفتح الباب لقيام مجموعة، من الطرق الداعمة للتواصل بين هذه الدول، وبما أنها مختلفة المناخ ومتبنية سقوط الأمطار، فإن فرص التكامل وتنوع المحاصيل، يساعد على فرص التعاون والتكامل بين هذه المنطقة.كما قام الرئيس السيسي لأول مرة منذ عهد الرئيس الراحل عبد الناصر، بزيارة لغرب أفريقيا وهذه من المؤشرات الهامة، فالزيارة اقترنت باتفاقيات استراتجية، لإمداد صناعة الموبيل فى دمياط بأخشاب من هذه الدول بدلا من شرائها من الدول الغربية، والبدء فى تعديل اتجاهات استيراد اللحوم من دول أمريكا الجنوبية وكندا وأستراليا إلى الأسواق الأفريقية فى كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان.جماعة الإخوان الإرهابية فشلت على المستوى الوطنى وفى كل المناطق، حيث سعت لتخريب ليبيا وتونس وغيرها من الدول العربية، إلا أنها لم تنجح فى تلك الخطة، وهي الآن تحت الحصار فى تونس وفشلت فشلا ذريعا فى ليبيا.وجماعة الإخوان الإرهابية ليس لها رصيد عند الشعوب كافة، خاصة بعد التجربة المريرة التى جعلت مصر تمر بأسوأ حالاتها خلال فترة حكمها، كما أن مصر انقطعت صلتها بالعمل الأفريقي خلال عام الإخوان كما تم تعليق عضويتها داخل الاتحاد الأفريقي، حيث كان هم جماعة الإخوان المال والسلطة واستطاعت بما فعلته أن تجعل الناس يكرهونها لدى الناس كافة.أفريقيا تشهد حالة جديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فـ الرئيس السيسي لا يؤدى دورا وظيفيا ولكنه يؤدى رسالة تجاه أفريقيا.أما فيما يخص فترة ما قبل الرئيس السيسي، فقد شهدت تقصيرا شديدا نحو القارة الأفريقية، حيث إن هناك أدوات عمل فى القارة الأفريقية تأسست فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلا أنه لم يتم استكمالها من قبل الرئيس الراحل أنور السادات أو الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.لا الرئيس السادات ولا مبارك كانا مؤمنين بفكرة الوحدة الأفريقية حيث كانا يؤديان دورا نشأ فى أيام الرئيس عبد الناصر الذى كان مؤمنا بالوحدة الأفريقية، ولكن كان يرى أن "الوحدة الأفريقية شبه مستحيلة فى وجود الاستعمار، علينا أن ننهى الإستعمار ونبدأ فى بناء الوحدة".أما الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد مثَل دفع قوية نحو الوحدة الأفريقية فى ظل الأسلوب والطريقة المميزة التى انطلق بها نحو القارة، مشيرا إلى أن الوحدة الأفريقية سعت لتأسيس وزارة دفاع أفريقية ووجود جيش أفريقي موحد.