ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد .. رسائل السيسي فى جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب بمؤتمر الشباب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:54 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
نشرت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عددا من الصور لجلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و1600 شاب مصري.

وكانت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال الجلسة كالتالي :

- لم تكن فكرة الإرهاب تنتشر وتنجح بهذا الشكل إلا في وجود دول تتبناها وترعاها من أجل تنفيذ مصالحها السياسية.

- التقدم التكنولوجي صعَّب من مهمة الوصول للمسئول عن نشر الأفكار الإرهابية على شبكات الإنترنت والواقع الافتراضي.

- الحراك الشعبي في عام 2011 أثر بشكل ما على مناعة الدولة في مواجهة الإرهاب.

- الإرهاب هو السلاح الوحيد القادر على تدمير مجتمع بالكامل كما حدث في بعض الدول الأخرى.

- تكلفة تغذية الإرهاب غير مرتفعة على عكس تكلفة القضاء عليه.

- المصريون ليس لديهم سوى خيارين: إما الاستسلام للإرهاب أو المواجهة والقضاء عليه.

- مصر لن تسقط أبدًا في وجود جيشها، رغم كل المحاولات لتدميرها.
شاهد .. رسائل السيسي فى جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب بمؤتمر الشباب
شاهد .. رسائل السيسي فى جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب بمؤتمر الشباب
شاهد .. رسائل السيسي فى جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب بمؤتمر الشباب
شاهد .. رسائل السيسي فى جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب بمؤتمر الشباب
شاهد .. رسائل السيسي فى جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب بمؤتمر الشباب

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عزمي يكشف المقرر مناقشته بـ جلسة مكافحة الإرهاب بمؤتمر الشباب.. غدا

اليوم بمؤتمر الشباب جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.. محمد عزمي: مصر تحملت عبء مكافحة الإرهاب عن العالم.. بدراوي: جهود القاهرة أسفرت عن تقليص العمليات الإرهابية

انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب ..فيديو

الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب

خالد عكاشة: الطلب الدولي على الإرهاب لن ينتهي..فيديو

خالد عكاشة: منذ 2007 حتى بداية 2011 كانت سنوات خداع من التنظيمات الإرهابية بالعالم

ترشيحاتنا

بإطلالة كاجوال.. يارا تشعل إنستجرام

هل يجوز التحدث بالهاتف خلال قضاء الحاجة؟.. الإفتاء ترد

جريمة في قلب المدينة.. مصرع شاب بالرصاص أخذا بالثأر في قنا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ليفربول والأهلي والزمالك أبرزها

بشرى سارة.. اقتصادية النواب: انخفاض أسعار المواد البترولية قريبا

كاميرات كتير عالفاضي.. سامسونج تسخر من آيفون 11.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقوام رشيق.. هيدى كرم تستعرض أناقتها

بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية