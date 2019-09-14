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رياضة

الدوري السعودي.. الأهلي يسعى لاقتحام المنافسة على الصدارة أمام الوحدة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:53 م
الأهلي السعودي
الأهلي السعودي
عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي منافسه الوحدة اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.

ويسعى الأهلي السعودي لاستغلال عاملى الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الثاني في مسابقة الدوري بعد التعادل أمام العدالة في الجولة الأولى والفوز على الاتفاق 2-1.

ويحاول الوحدة العودة لطريق الانتصارات بعدما مني بهزيمتين قاسيتين أمام الاتفاق 2-0، وابها 2-1.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، بينما يأتى فريق الوحدة في المركز الخامس عشر "قبل الأخير" برصيد خالٍ من النقاط.

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