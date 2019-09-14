فنجان من هذا المشروب يحميك من الإصابة بـ السكتة الدماغية والزهايمر

تعد القهوة بالنسبة لكثير من الناس جزءا لا يتجزء من حياتهم اليومية، وذلك لوجود أنواع متعددة منها تجعل الناس يحصلون على يوم رائع في بداية اليوم بشرب فنجان القهوة، وهذا الفنجان يمكن أن يوفر 15 فائدة لجسم الإنسان أوضحها موقع "POWER OF POSITIVITY" وهى:



1- زيادة القدرة على التركيز

لأنه يحتوى على الكافيين الذى يساعد على الاستيقاظ وتنشيط الذهن.



2- خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر

لأنه يمكن أن يكون لها فوائد طويلة الأجل، وذلك لوجود الكافيين بدرجة يحتاجها الجسم.



3- الاستفادة من المركبات الواقية

حامض الكافيين نوع المواد الكيميائية التى تحتوى على البوليفينول التى تحمى الجسم من المواد المضرة.



4- انخفاض خطر الإصابة بسرطان الجلد

مادة البوليفينول تساعد بشرتنا على مقاومة الأشعة فوق البنفسجية والحماية من سرطان الجلد.



5- الاستفادة من المواد المضادة للأكسدة

الكافيين الذى يحتوى على العديد من مضادات الأكسدة يعمل على حماية الجسم من الالتهاب والتدهور.



6- خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

الكافيين يساعد على الحد من السكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 38%.



7- تقليل خطر الإصابة بمرض السكرى

السكر من النوع الثانى يصيب العديد من البشر ولكن القهوة لديها قدرة ساحرة للقضاء على مرض السكرى.



8- الاستمتاع بفوائد الكافيين

يساعدنا على التركيز طوال اليوم ويحسن أيضًا حساسية الأنسولين فى الجسم.



9- حماية الكبد

يساعد على منع تلف الكبد ويعالج أيضًا أمراض الكبد المزمنة.



10- تحسين طول العمر الخاص بك

يساعد على العيش لفترة أطول والشعور بالتحسن ويرجع ذلك إلى المركبات النشطة.



11- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

تعمل على تقليل خطر الوفيات الناتج عن أمراض القلب والأوعية الدموية.



12- انخفاض الاكتئاب

يعمل الكافيين على تقليل الاكتئاب وقدرته على تحسين الحالة المزاجية.



13- حماية اللثة والأسنان

تعمل القهوة على وقاية الأسنان وحمايتها من أمراض مثل اللثة.



14- تعزيز القوة البدنية

تعمل على تحسين الداء الرياضى لجسمك وتزيد من قدرة الجسم على المقاومة.



15- حرق الدهون بطريقة سريعة

تساعد القهوة على حرق الدهون ولكن مع الحرص على عدم وضع السكر بداخلها وذلك للاستفادة منها.