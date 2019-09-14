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رياضة

بعثة الأهلي تعود فجر الاثنين إلى القاهرة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:56 م
الاهلي
الاهلي
عبدالحكيم ابو علم
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غينيا الاستوائية في الحادية عشرة ظهر غد الأحد.

ويتخلل رحلة العودة إلى القاهرة التوقف مرتين ترانزيت الأولى في الكاميرون لمدة ساعة والثانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمدة ساعتين.

ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة "بسلامة الله" في الساعات الأولى من فجر الاثنين بعد رحلة تزيد على ١٢ ساعة.

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