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أخبار البلد

مصطفى بكرى عن مؤتمر الشباب: مصر ترفض الهزيمة والانكسار

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:07 م
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
منار نور
علق مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، على أهمية الجيش الذي يعد مصدر قوة مصر خلال الفترة الحالية. 

وكتب مصطفى بكرى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "من يريد أن يسقط مصر فهذا لن يحدث إلا إذا أسقط جيشها أولا عبارة قالها الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب الثامن المنعقد اليوم". 

وأضاف مصطفى بكرى "الجيش هو العمود الفقري للدولة المصرية والمؤامرة لن تتوقف أبدا طالما ظلت مصر مرفوعة الهامة ترفض الهزيمة والانكسار.. الجيش المصري العظيم شرف لكل مصري وعنوان للعزة والكرامة".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

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