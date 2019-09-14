رئيس بعثة الأهلي في غينيا يتحدث عن كواليس رحلة الفريق قبل مواجهة كانو سبورت

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غينيا الاستوائية، أن جميع الأمور الخاصة بالفريق تسير بشكل جيد؛ بفضل الجهود التي يبذلها السفير حاتم حسوبة، سفير مصر لدى غينيا، إضافةً إلى التعاون الكامل من مسئولي شركة المقاولون العرب في مالابو.





وأعرب طارق قنديل، عن ثقته في قدرة لاعبى الأهلي على تحقيق الفوز أمام كانو سبورت مساء اليوم، لتسهيل مهمة الفريق في لقاء العودة بالقاهرة وحسم التأهل إلي دوري المجموعات.





وأشاد طارق قنديل، بالتنظيم والانضباط الذي تسير عليه البعثة منذ وصولها غينيا الاستوائية، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس غريبًا على الأهلي ولاعبيه؛ لأن كل فرد يعرف دوره ومسئولياته جيدا، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية امام كانو سبورت اليوم .





وقال قنديل إن استاد مالابو الذي يستضيف مباراة اليوم مجهز بالنجيل الطبيعي ويعد من الملاعب الجيدة مقارنة بوضع الملاعب في العديد من الدول الإفريقية، إضافة إلى أن التدريبات التي خاضها فريق الأهلي على الملعب ساهمت في تعود اللاعبين عليه.





وفي ما يتعلق بحالة الطقس في غينيا الاستوائية، أكد قنديل أنها جيدة كما أن تساقط الأمطار يساهم بشكل كبير في تقليل حدة الرطوبة وتخفيف درجات الحرارة.