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هويدا مصطفى: مصر في مقدمة الدول التي تتعرض للأخبار المضللة بهدف هدمها داخليا.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:13 م
الدكتور هويدا مصطفى
الدكتور هويدا مصطفى
ندى فتح الله
قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن هناك الكثير من الأخبار الزائفة يتم تداولها حاليًا، مشيرة إلى أن هناك بعض الدراسات والاستطلاعات أثبتت أن هناك 83% من مستخدمي الإنترنت يتعرضون للأخبار الزائفة.

وأضافت هويدا مصطفى، خلال جلسة "تأثير الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" بـ مؤتمر الشباب الثامن، اليوم، السبت، أن مصر في مقدمة الدول التي تتعرض للأخبار المضللة والزائفة.

وأوضحت هويدا مصطفى أنه بتتبع مسار الأخبار الزائفة، تبين أن جميعها تصب في الإطار السياسي والاقتصادي، مما يعني أن هناك مخططات واستهدافا لتداول تلك الأخبار، خاصة أن لديها قدرة على الانتشار سريعا أكثر من الخبر الحقيقي بـ 70%.

وأكدت هويدا مصطفى أن تلك الأخبار المزيفة والمضللة تستخدم لهدم الدول من الداخل وتزييف الوعي العام.

وأفادت هويدا مصطفى بأنه عندما تنجح بعض الدول في مواجهة الجماعات الإرهابية بشكل مباشر، تبدأ الجماعات الإرهابية في الانتقال إلى الفضاء الإلكتروني والاستمرار في حروبها بتلك الكيفية.

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