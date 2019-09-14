برلماني يطالب بإنشاء صندوق لرفع كفاءة المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

قال النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت فى محافظة بورسعيد، وعلى المحافظات الاخرى أن تحذو حذو محافظة بورسعيد من خلال الإرتقاء بكفاءة المستشفيات التى ستطبق عليها المنظومة.





وطالب عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإنشاء صندوق لرفع كفاءة المستشفيات التى سيطبق عليها منظومة التأمين الصحى الشامل بأسعار هيئة التأمين الصحى، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق المنظومة على كل فئات المجتمع ويستفادوا منها بنسبة 100 %، بحيث يكون لكل الأسر تأمين صحى.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن التأمين الصحى الشامل سيغطى كل المتطلبات بشكل كلى وجزئى من تحاليل وإشاعات ، مما يعكس قدرة الدولة المصرية على علاج المصريين، مشيدا بفحص 50 مليون مواطن مصرى ضمن حملة القضاء على مرض فيروس سى.





وكان قد اجتمع الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، مع رؤساء وممثلي هيئات التأمين الصحي الثلاثة لمناقشة الاستعدادات الأخيرة لإطلاق مكينة منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.





ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على التنسيق بين الهيئات الثلاث للتأمين الصحي الشامل، بما يعمل على ضمان التنسيق الفعال بين الجهات الثلاث المعنية، وحضر الاجتماع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور هاني راشد هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، دكتور محسن جورج مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الفنية، الدكتور سعد جاد مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لشئون الميكنة ونظم المعلومات، واللواء مصطفى صادق مدير مشروع الميكنة بوزارة الإنتاج الحربي وعضو اللجنة الرباعية وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لمناقشة ما تم خلال الشهر الثاني من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة خطة العمل التنفيذية المشتركة بين وزارة الصحة والسكان وهيئات التأمين الصحي الشامل، ومنظومة صرف الأدوية, وأخر الاستعدادات لتشغيل ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل ومستجدات التحول المؤسسي.





وأعلن دكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اعتماد 5 مستشفيات وهم: مستشفى الزهور، النساء والولادة، النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي والتضامن ونجاح 13 وحدة ومركزا في اجتياز التسجيل النهائي وهم: عمر بن الخطاب، المناخ 1 ، المناخ 2، وحدة العرب 2، فاطمة الزهراء، بورفؤاد 2، الكويت، ال5000، مركز طبي عرب، الحرفيين، الجوهرة ووحدة بنك الإسكان. كما تقدم 9 وحدات أخرى للاعتماد و سيتم اتمام اجراءات تسجيلهم خلال الأيام القادمة.





وأفاد الدكتور أحمد السبكي بوصول عدد المُسجلين بالمنظومة إلى 491900 مواطن على منظومة فتح الملف العائلي الإلكتروني وأن المنظومة نجحت في إجراء 4271 عملية جراحية حتى الآن.





وفيما يخص منظومة صرف الأدوية واعتماد الصيدليات العامة (الأهلية) داخل منظومة التأمين الصحي الشامل أكد الدكتور أشرف إسماعيل على تقدم 26 صيدلية حتى الأن للتسجيل في المنظومة وفور اجتياز أيًا منهم المعايير الخاصة بالصيدليات سيتم اعتمادها لتنضم للهيئة العامة للرعاية الصحية وتتم إجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتبدأ في تقديم خدماتها لجميع المنتفعين بالمنظومة، كما أكد د.احمد السبكي مدير المشروع انه تم تحديث القوائم الأساسية للأدوية بالمنظومة وفقًا لأحدث المعايير الطبية فتم زيادة عدد الأدوية الأساسية بالوحدات والمراكز إلى 210 نوع واما بالنسبة للأدوية التي يتم توصيفها من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات سيتم إعطاء حرية الاختيار للمنتفع بين الصيدليات الخارجية بالمستشفى او الصيدليات العامة التي سيتم اعتماها داخل المنظومة وذلك تيسيرا على المنتفعين داخل المنظومة ولتقديم افضل خدمة ممكنة.



