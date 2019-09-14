ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الصين: افتتاح المنتدى الاقتصادي الأوراسي لعام 2019

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:59 م
صدى البلد
أ ش أ
افتتح اليوم، السبت، بمدينة شيآن، عاصمة مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، المنتدى الاقتصادي الأوراسي لعام 2019، وذلك بحضور سياسيين ورجال أعمال وباحثين من 58 دولة.

ويتضمن المنتدى - الذي يركز على بناء وتطوير مشروع "الحزام والطريق" - جلسات تتناول موضوعات في مجالات المالية والبيئة والسياحة والثقافة والأرصاد الجوية والتكنولوجيا.

ويشارك في المنتدى أكثر من 1000 ممثل من دول أعضاء وأخرى مراقبة، وشركاء الحوار لمنظمة شنجهاي للتعاون ودول الحزام والطريق ومنظمات دولية ودبلوماسيين معتمدين في الصين، وممثلي غرف تجارية محلية وأجنبية وأفضل 500 مؤسسة في العالم ومؤسسات مركزية كبيرة ومؤسسات مالية محلية وأجنبية وخبراء وعلماء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يونيدو تدعو إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الاقتصاد الأخضر

ترشيحاتنا

ندفع من اموالنا الخاصة .. الرئيس: رفضت وزملائي تناول أي شئ في الرئاسة من ميزانية الدولة .. شاهد

رد البحوث الإسلامية على شخص قطع قراءة الفاتحة ليلحق بالإمام في الركوع

الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى الإعلام والصحافة بسبب عدم التصدي للشائعات.. فيديو

تعليقات صادمة على صورة كريم فهمى وزوجته فى حفل زفاف هنا الزاهد

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إذاعة مباراة كانو سبورت

هل عدم زيارة قبر الوالدين من العقوق؟ مستشار المفتي يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة كاتى بيرى.. إنجي أبو زيد فى جلسة تصوير جديدة

من تصميم زهير مراد.. أنغام بإطلالة أنيقة خلال مهرجان القنوات الفضائية

بجامب سوت شورت.. نيكول سابا بإطلالة جريئة