الصين: افتتاح المنتدى الاقتصادي الأوراسي لعام 2019

افتتح اليوم، السبت، بمدينة شيآن، عاصمة مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، المنتدى الاقتصادي الأوراسي لعام 2019، وذلك بحضور سياسيين ورجال أعمال وباحثين من 58 دولة.



ويتضمن المنتدى - الذي يركز على بناء وتطوير مشروع "الحزام والطريق" - جلسات تتناول موضوعات في مجالات المالية والبيئة والسياحة والثقافة والأرصاد الجوية والتكنولوجيا.



ويشارك في المنتدى أكثر من 1000 ممثل من دول أعضاء وأخرى مراقبة، وشركاء الحوار لمنظمة شنجهاي للتعاون ودول الحزام والطريق ومنظمات دولية ودبلوماسيين معتمدين في الصين، وممثلي غرف تجارية محلية وأجنبية وأفضل 500 مؤسسة في العالم ومؤسسات مركزية كبيرة ومؤسسات مالية محلية وأجنبية وخبراء وعلماء.