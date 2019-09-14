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عميد إعلام القاهرة: المجتمع ينقصه ثقافة إعلامية .. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:16 م
صدى البلد
مي محمد
قالت الدكتور هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن المجتمع ينقصه ثقافة إعلامية، وطرق للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الدكتور هويدا مصطفى ، خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة، اليوم السبت ، أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست مصدرا للمعلومات ، حيث إنها بالأساس شبكات اجتماعية للتواصل الاجتماعي ، و لكن الفرد أو المستخدم قام بتحميلها أكثر مما تحتمل ، حيث إن المستخدم مثلها بأنها وسيلة تماثل باقي الوسائل المقننة لنشر المعلومات.

وأردفت أنه لا يمكن مقارنة وسائل الإعلام التقليدية بوسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات ، نظرا لأنه لا تخضع لأي رقابة ، مستخدميها ليس من المؤسسات ، لا توجد أى ضوابط.

وأوضحت أن التعليم الإعلامي في هذا الصدد هام للغاية حيث إن المؤسسات التربوية و التعليمية توصل للطالب كيف يستخدم المواقع ، ما هي حدودها وحيث توجد داخل كيف يستخدم هذه المواقع وما هي حدودها وإمكانيتها، مشيرة إلى أنه من المهم أن يدرك الشباب أن هذه الوسائل لها إيجابيات كثيرة للغاية، ولكنه يأخذ بحذر التعامل معها كمصدر للأخبار والمعلومات.

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