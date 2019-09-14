واشنطن تحذر السعودية والإمارات من تهديدات أمنية محتملة

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية حلفاء الخليج العربي السعودية والإمارات بشأن مخاطر أمنية محتملة من استخدام تقنيات شركة «هواوي» الخاصة لشبكات الجيل الخامس.



وأفادت وكالة رويترز في تقرير نشرته اليوم السبت، بأن واشنطن حذرت حلفاءها من دول الخليج كالسعودية والإمارات والبحرين، من استخدام معدات «هواوي» زاعمة أن الصين تستغل تقنيات الشركة، لاختراق الأنظمة.



ولوحت الولايات المتحدة الأمريكية بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول التي تستخدم معداتها وتقنيات الشركة الصينية.



وفي المقابل، نفت «هواوي» مزاعم واشنطن والتي اطلقتها بشكل كبير خلال زيارة رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية «أجيت باي» للسعودية والإمارات والبحرين؛ حيث إن تلك الدول في الخليج العربي تستخدم تقنيات ومعدات شركة هواوي.