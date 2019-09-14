برلمانية: مؤتمرات الشباب فكرة مصرية خالصة للتواصل المباشر مع القيادة السياسية

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن مؤتمر الشباب اصبح ركيزة أساسية للتواصل مع الشباب بشكل مباشر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية.



وأضافت سولاف درويش -في بيان لها- أن مؤتمرات الشباب هى فكرة مصرية خالصة انبثقت من افكار الشباب، لافتة إلي أن نجاح هذه الفكرة وتكرارها اكثر من مرة حتى وصلنا للمؤتمر الثامن، المقام اليوم بمركز المنارة بالتجمع الخامس، يؤكد على وعي الشباب المصري الوطني ووطنية.



وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن هذا الحدث الجليل أصبح حدث عالمي لما يمثله من أهمية كبرى لدى الشباب ليس المصري فقط بل شباب العالم أجمع، وخاصة أنه يعتبر إحدى نوافذ التعبير الحر المباشر للشباب عما يدور بداخلهم وموقفهم من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وأكدت سولاف درويش، أن ما يميز مؤتمرات الشباب أيضا هو الخروج بتوصيات وتوجيهات مباشرة لتنفيذ ما يطلبه الشباب، ويتم الإلتزام بهذه التوصيات من قبل القيادة السياسية بشكل جيد حتى يحقق ما يأمله الشباب.

