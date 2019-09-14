ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: مؤتمرات الشباب فكرة مصرية خالصة للتواصل المباشر مع القيادة السياسية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:21 م
المؤتمر الوطنى الدورى
المؤتمر الوطنى الدورى الثامن للشباب
معتز الخصوصى
قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن مؤتمر الشباب اصبح ركيزة أساسية للتواصل مع الشباب بشكل مباشر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية.

وأضافت سولاف درويش -في بيان لها- أن مؤتمرات الشباب هى فكرة مصرية خالصة انبثقت من افكار الشباب، لافتة إلي أن نجاح هذه الفكرة وتكرارها اكثر من مرة حتى وصلنا للمؤتمر الثامن، المقام اليوم بمركز المنارة بالتجمع الخامس، يؤكد على وعي الشباب المصري الوطني ووطنية.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن هذا الحدث الجليل أصبح حدث عالمي لما يمثله من أهمية كبرى لدى الشباب ليس المصري فقط بل شباب العالم أجمع، وخاصة أنه يعتبر إحدى نوافذ التعبير الحر المباشر للشباب عما يدور بداخلهم وموقفهم من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت سولاف درويش، أن ما يميز مؤتمرات الشباب أيضا هو الخروج بتوصيات وتوجيهات مباشرة لتنفيذ ما يطلبه الشباب، ويتم الإلتزام بهذه التوصيات من قبل القيادة السياسية بشكل جيد حتى يحقق ما يأمله الشباب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنجازات قياسية في فترة قصيرة.. مؤتمرات الشباب تؤكد تبني الدولة لفكر جديد.. وتمثيل متوازن لكل محافظات الجمهورية

سولاف درويش تشيد بمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية

ينمي الحياة السياسية ويزيد من الشفافية.. إشادة بالمؤتمر الوطني السابع .. فايز بركات: تعكس صدق الدولة تجاه تمكين الشباب.. وتنسيقية الأحزاب توضح أهم التوصيات

«الفلاحين»: مؤتمر الشباب تجربة مصرية رائدة أصبح لها صدى دولي

المتحدث باسم الرئاسة لـ «أ ش أ» : مؤتمرات الشباب أصبحت منصة «تفاعل» للتواصل بين قيادة الدولة والمواطنين

ترشيحاتنا

القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ عاصي الحلاني.. تعرف عليها

حقيقة تعاقد بيراميدز مع أحمد حمدي

بجامب سوت شورت.. نيكول سابا بإطلالة جريئة

أثناء محاكمة البشير .. تصرف غريب من القضاء السوداني تعرف عليه

مفاجأة في سرقة مدرسة حدائق الأهرام.. العصابة تعترف: نفذنا عدة جرائم مع بداية كل عام دراسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت الوزن.. إطلالات تبرز جمال وأناقة إيمى طلعت زكريا

بريانكا شوبرا تتألق في العرض الخاص لفيلم sky is pink في تورونتو السينمائي .. صور

بـ ملابس كاجول.. رنا سماحة بإطلالة ملفتة من بيروت