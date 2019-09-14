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تعليم

إدراج جامعة المنوفية ضمن 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:21 م
صدى البلد
مروة فاضل
صرح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أنه تم إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف (التايمز) Times Higher Education الدولي للعام 2020 منها جامعة المنوفية.

وأشار مبارك إلى أن هذا التصنيف يقوم بترتيب أفضل 1400 جامعة من 92 دولة.

ويعتمد على السمعة الأكاديمية والبحث العلمي، متمثلًا في نسبة الاقتباس من البحوث، بالإضافة إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة، ونسبة الطلبة الأجانب، وإدارة الأعمال واستطلاع آراء متخصصين بالتعليم والدراسة بالخارج، موجها التهنئة لجميع منسوبى جامعة المنوفية ومتمنيا المزيد من التقدم فى التصنيفات العالمية.

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