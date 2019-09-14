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فن

مصطفي قمر: ضحكت ليا قريبا.. وأكرم حسني: باب موارب رهيبة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:26 م
مصطفي قمر
مصطفي قمر
قسم الفن
علق الفنان اكرم حسني على صورة نشرها مصطفي قمر على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" حيث قال:" مبروك يا درش يا حبيبي.. وباب موارب رهيبه" كما رد الأخير علي التعليق قائلا:"حبيبي يا إكرام الله يبارك فيك".

يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح كليب من ألبومه الجديد وهي أغنية "ضحكت ليا"، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى حققت أغاني ألبومه الجديد «ضحكت ليا»، ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحه كاملا فيما عدا الأغنية الرئيسية للألبوم المنتظر طرحها قريبا.

وجاءت أغنية «س من الناس» في صدارة أغاني ألبوم مصطفى قمر، إذ حققت مليون و163 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية «باب موارب» في المركز الثاني، برصيد 600 ألف مشاهدة.

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