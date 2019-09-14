مقابل بيانات الشخص.. خبير بمؤتمر الشباب يكشف ابتزاز الهواتف المحمولة لمستخدميها ..فيديو

قال المهندس أحمد أنس، المتخصص في أمن المعلومات، إنه لا توجد أنظمة حتى الآن خاصة بالهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسب الآلي لا يمكن اختراقها.





وأضاف المهندس أحمد أنس، خلال جلسة "تأثير الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" بـ مؤتمر الشباب الثامن، اليوم السبت، أن اختراق تلك الأجهزة قائم على تلك الأنظمة، مشيرًا إلى أنه خلال الـ 72 ساعة الماضية كانت هناك هجمة اختراقية كبيرة من خلال رسالة نصية على الهواتف.





وأشار المهندس أحمد أنس إلى أنه يوميًا يتعرض كثيرون للاختراقات، من خلال الدخول على الإنترنت الخاص بالكافيهات أو المطارات، التي من الممكن أن تسمح لصاحب "الواي فاي المزيف" الوصول إلى البيانات الخاصة بصاحب الجهاز.





وأوضح المهندس أحمد أنس أن هناك برامج كثيرة يقوم الشخص بتثبيتها على أجهزته دون مقابل مادي، مشيرًا إلى أن المستخدم وبياناته هي المقابل بدلًا من المال لصاحب البرنامج.





ونوه المهندس أحمد أنس بأن الكثير من تلك البرامج يقوم بالوصول إلى الميكروفون والتجسس على صاحب الجهاز، والوصول إلى أدق تفاصيله.





وأكد أن الهواتف المحمولة قادرة على أن تعرف عن الشخص أكثر من نفسه وأكثر من طبيبه النفسي، فهو قادر على تجميع أدق المعلومات الخاصة به.