البيئة: تفتيش 327 منشأة صناعية منذ بداية سبتمبر

تتابع وزارة البيئة من خلال فروعها الإقليمية بمحافظات وسط الدلتا والبحيرة إجراءات إحكام السيطرة على المصادر المتوقعة للتلوث، حيث تم التفتيش على (327) منشأة صناعية صغيرة منذ بداية سبتمبر الجاري حتى الآن، وتبين مخالفة 58 منشأة بيئيا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتشمل هذه الصناعات مكامير الفحم غير المطورة ومصانع الطوب الطفلى والمسابك والفواخير.



وتابعت أجهزة وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة اجراءات جمع قش الأرز، حيث تم جمع 600 طن قش أرز بمحافظة الغربية و10 آلاف طن قش بمحافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال 94 موقع تجميع، مع قيام لجان المرور الليلى برصد مخالفات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحرير محاضر للمخالفين، حيث تم تحرير (10) محاضر بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ لمخالفات تم رصدها باستخدام التقنيات الحديثة فى رصد الحرائق باستخدام الأقمار الصناعية، ومتابعة نتائج الإنذار المبكر الصباحى والليلى لتتبع أماكن الحرائق فى المحافظات، وكذلك اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.



كما تضمنت الإجراءات تنفيذ حملات لقياس عوادم السيارات بمحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة بالتعاون مع مديرية الأمن وإدارات المرور، حيث تم قياس 1952 سيارة في حملات متفرقة وتبين مخالفة 77 سيارة الاشتراطات البيئية، وتم التنبيه على أصحابها بضرورة عمل صيانة فورية للمركبة وإعادة الفحص مرة أخرى فى غضون 10 أيام من تاريخ الفحص مع توضيح أضرار الانبعاثات الناتجة عن عدم ضبط العادم على الصحة والبيئة.



وفي سياق متصل، تم تنفيذ حملات وندوات ولقاءات جماهيرية لرفع الوعى البيئي لدى المواطنين والمزارعين فى المحافظات الثلاث (الغربية، البحيرة، كفر الشيخ) بأهمية الحفاظ على جودة الهواء وتقليل والحد من الملوثات البيئية الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وضرورة الاستفادة القصوى من قش الأرز، حيث بلغت عدد حملات وندوات التوعية المنفذة بهم حتى الآن (341) بالقرى والمراكز.

