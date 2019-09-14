استشاري الطب النفسي: بعض مستخدمي السوشيال ميديا يحتاجون إلى علاج.. فيديو

قالت الدكتورة دينا نعوم، استشاري الطب النفسي، إن هناك كثيرا من الأشخاص الذين يلجأون إلى الطب النفسي للتخلص من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة، اليوم، السبت، أن الكثيرين ممن يتعاملون مع مواقع التواصل الاجتماعي يحتاجون إلى الطبيب النفسي، نظرا لتأثر حياتهم بسببه بشكل سلبي للغاية.



وأردفت أن السوشيال ميديا أثرت على الفرد أو على مستخدميه من جميع الأوجه، مثل أنه لا يريد أن ينتج أو يعمل، أو يسكن مع عائلته أو يقوم بعمل أى شيء إيجابي، نظرا لأنه يكون مهتما أكثر بالحياة غير الواقعية الذي صنعها لذاته.

