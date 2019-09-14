فكر قبل ما تشير.. عميدة إعلام القاهرة تكشف أسباب انتشار الشائعات على السوشيال ميديا

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن هناك مؤسسات فى جميع دول العالم أصبحت تعانى من تأثير نشر الأكاذيب والأخبار المفبركة والتى لا تحتاج للتصدى لها سوى وسائل التوعية للمواطنين.



وأكدت هويدا مصطفى، خلال كلمتها بالجلسة الثانية للمؤتمر الوطنى للشباب بنسخته الثامنة اليوم، السبت، أن أهم وسيلة لمحاربة نشر الأكاذيب والأخبار المفبركة التحقق من صدق الأخبار بالتوعية والتدريب.



وأوضحت هويدا مصطفى أن أهم دعائم التربية الإعلامية التى تعتمد عليها دول العالم للتصدى لنشر الأكاذيب والأخبار المفبركة؛ شعار "فكر قبل ما تشير"، بمعنى التمهل فى نشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعى تجنبا لنشر الأخبار المفبركة وتداولها بين المواطنين.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب، التي تقام لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي، وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.



وتتضمن أجندة المؤتمر ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" إضافةً إلى جلستين أخريين، هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها عن استعراض تطور الإرهاب، وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلي داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، والتكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.