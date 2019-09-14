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برلمان

علاء عابد في تونس لمتابعة الانتخابات الرئاسية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:27 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
فريدة محمد
وصل إلى العاصمة التونسية النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، عضو البرلمان العربي، لمتابعة أعمال الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية، المقرر إجراؤها في الداخل يوم الأحد 15 سبتمبر الحالي، وذلك ضمن وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي، يشارك في متابعة الانتخابات، التي يتنافس فيها عدد من كبار السياسيين في البلاد.

وأشار "عابد"، في تصريح له، إلى أنه سيتابع فعاليات الانتخابات الرئاسية المقررة من العاصمة التونسية، تونس، معربا عن تمنيه بأن تكون تلك الانتخابات الرئاسية عرسًا للديمقراطية، خاصة أن الشعب التونسي الشقيق المشهود له بالوعي السياسي، سيقرر من سيكون الرئيس الجديد للبلاد من خلال ذلك العرس الديمقراطي.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، المقبلة، هي الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في تونس، والثانية بعد الثورة التونسية، والتي سينتخب فيها رئيس الجمهورية التونسية، وقد قدم موعدها إلى 15 سبتمبر 2019، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في يوليو الماضي.

وتحظى الانتخابات الرئاسية التونسية المرتقبة بأهمية قصوى لدى الفاعلين السياسيين المحليين والشركاء الدوليين لتونس في آن واحد، وذلك بالنظر لمركزية منصب رئيس الجمهورية في المعادلة الوطنية.

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