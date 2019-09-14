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تعليم

لأول مرة.. جامعة طنطا تنظم الملتقى الأول للأنشطة الطلابية لجامعات الدلتا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:38 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
أحمد على
أعلن رئيس جامعة طنطا، عن تنظيم الجامعة لفعاليات الملتقى الأول للأنشطة الطلابية لجامعات وسط الدلتا لأول مرة في تاريخها اعتبارًا من الغد وحتى يوم 17 سبتمبر الجاري، تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف رئيس الجامعة أن الملتقى يأتي في إطار التبادل الطلابي بين جامعات وسط الدلتا بهدف تعزيز روح التنافس الشريف بين الطلاب وتوسيع مداركهم وتنمية مواهبهم في مختلف الأنشطة الطلابية.

وأوضح د. الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى يشارك به جامعات المنصورة والمنوفية وكفر الشيخ والسادات ودمنهور وطنطا، موضحًا أن فعاليات الملتقى ستقام على ملاعب الجامعة بالمجمع الطبي ومجمع الكليات بسبرباي ، مضيفًا أن الفعاليات تشمل منافسات بين الطلاب في العديد من المجالات أهمها النشاط الرياضي والنشاط الثقافي.

وقال د. مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إنه تم التنسيق مع الاتحاد العام لطلاب جامعة طنطا على المشاركة في تنظيم زيارات لوفود الجامعات المشاركة خلال أيام الملتقى بهدف تدعيم أواصر العلاقة والتواصل الفعال بين طلاب جامعات وسط الدلتا.

ومن جانبه أشار جمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إلى أنه سيتم استقبال الوفود المشاركة غدًا الثالثة عصرًا، وسيجرى حفلا فنيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بمقر ملتقى أسرة الجامعة بمجمع الكليات بسبرباي، كما سيتم افتتاح فعاليات الملتقى بعد غد في تمام الساعة 11 صباحًا بمسرح كلية التربية الرياضية.

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