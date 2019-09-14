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أخبار البلد

المؤتمر الوطنى الثامن يستعرض إنجازات كبيرة شيدت بسواعد الشباب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:09 م
محمد عبد المنعم
شهد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، والذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض مقطع فيديو يستعرض إنجازات كبيرة شُيدت بسواعد شباب مصر الطموحين الواعدين، بكل جهد وإصرار وعزيمة لم يكن لها مثيل، تضرب مثالًا جديدًا على عظمة أولاد هذا الوطن.

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

https://www.facebook.com/178813765856569/posts/606410426430232/

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