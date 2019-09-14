قصف من العراق.. فيديو يكذب رواية الحوثي حول هجوم أرامكو

نشر مركز نورس، المتخصص في الدراسات السياسية والعسكرية، مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، السبت، يوثق سقوط أجسام قد تكون صواريخ أو طائرات مسيرة على منشآت شركة أرامكو السعودية.





ويظهر في الفيديو شخص قام برصد من 4 - 5 صواريخ أو طائرات وهي تسقط على المنشآت السعودية، لكن اللافت للنظر أن المركز يقول إن الصواريخ والطائرات قادمة من جهة العراق وليس من جهة اليمن.





وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت مسؤوليتها عن استهداف منشآت شركة أرامكو بطائرات مسيرة، وهو ما أدى إلى نشوب حريق تمت السيطرة عليه بواسطة الأمن الصناعي التابع للشركة.





وأعلنت المملكة العربية السعودية أن الهجوم لم يؤثر على إنتاج النفط وصادراته إلى الخارج.





وتنشط على الأراضي العراقية العديد من الميليشيات التي تتلقى دعما ماديا وعسكريا ولوجيستيا من إيران، وترتبط برباط أيديولوجي مع الحوثيين في اليمن.



