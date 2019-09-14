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تعليم

خدمات عاجلة لمرضى الغسيل الكلوي بالمستشفيات الجامعية بطنطا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:48 م
صدى البلد
أحمد على
أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، توفير خدمات عاجلة لمرضى الكلى من خلال وحدة الكلى التداخلية بالمستشفى التعليمي العالمي ، بطاقة استيعابية ١٠ ماكينات الاستصفاء الدموي المزود بأحدث التقنيات، والتى تستقبل المرضى على مدار الـ ٢٤ ساعة.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ، أن الوحدة تقدم الرعاية والغسيل الدموى الطارئ لجميع المرضى المترددين على مستشفى الطوارئ الجامعي، وكذلك الحالات المحجوزة بالعنايات المركزة والأقسام الداخلية والمستشفى التعليمي العالمي وباقي المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور كمال عكاشة مدير المستشفى الجامعي والعناية المركزة الباطنية بالمستشفى التعليمي ورئيس قسم أمراض الكلي، إن وحدة الكلى تقدم خدمات متميزة من خلال شعبة الكلى التداخلية التي تتيح أخذ عينات من الكلى بواسطة الموجات فوق الصوتية ، وكذلك تركيب القساطر لإجراء الغسيل الدموي الحاد والمزمن، لافتًا الى أن الوحدة تضم العديد من الأطباء المدربين على أعلى مستوى.

وأضاف "عكاشة" ، أن الوحدة تقدم خدمة فصل البلازما للأمراض المناعية المختلفة، مثل الذئبة الحمراء وأمراض الالتهاب العصبي المناعي في حالات المخ والأعصاب ، والعديد من الأمراض التي تستلزم الفصل، ويتم العمل بهذه الخدمة على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
خدمات عاجلة لمرضى الغسيل الكلوي بالمستشفيات الجامعية بطنطا
خدمات عاجلة لمرضى الغسيل الكلوي بالمستشفيات الجامعية بطنطا
خدمات عاجلة لمرضى الغسيل الكلوي بالمستشفيات الجامعية بطنطا
خدمات عاجلة لمرضى الغسيل الكلوي بالمستشفيات الجامعية بطنطا
خدمات عاجلة لمرضى الغسيل الكلوي بالمستشفيات الجامعية بطنطا

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